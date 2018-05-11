Верховная рада отправит украинок на работу в шахты и рудники

Киев, 11 мая. Верховной раде Украины предложено отменить запрет для жительниц страны на работу с вредными и тяжелыми условиями труда и на участие в подземных работах.

Правительство Украины отметило в тексте законопроекта упразднение статьи Кодекса законов о труде, согласно которой запрещено применение труда женщин на тяжелых работах. Помимо того, проект предлагает убрать запрет на поднятие женщинами и перемещение вещей, масса которых превышает установленные для них предельные весовые нормы, сообщает «ПолитНавигатор».

Также предложено денонсировать конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода №45.

Стоит отметить, что 35% владельцев компаний на Украине — женщины, а доля руководителей-женщин в целом составляет 30%. Наибольшее количество из них руководит компаниями, занимающимися комплексным обслуживанием объектов, государственным управлением и деятельностью общественных организаций.

Количество мужчин, управляющих предприятиями, является подавляющим в большинстве сфер. Исключением являются образование, профсоюзы, государственное управление и деятельность библиотек и архивов.