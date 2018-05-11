«Будущее Украины обречено»: экс-депутат Рады не видит спасения без помощи России

Херсон, 11 мая. Изменение Украины под западные стандарты развалило страну. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что помочь его стране сможет только Россия.

Журавко констатировал, что нынешнее поколение на Украине можно считать потерянным. По его словам, современные молодые украинцы нацелены лишь на деньги и потребительство, «причем любой ценой». Он отметил, что они не знают своего прошлого, не интересуются культурой и традициями. Экс-депутат пояснил, что современная власть и не стремится привить им знания, потому что «неграмотному некуда и не к чему стремиться», а значит им проще управлять.

«Страшно, но в то же время и логично, для пребывающих во власти Украины врагов ее народа, что эта власть уничтожает школы, детсады, закрывает больницы и ФАПы, — констатировал он в социальной сети. — Это уже привело к тому, что среди населения от 20% до 40% среди сегодняшней молодежи оцениваются, как малограмотные, имеющие навыки для выполнения узких, примитивных функций. Такая молодежь, и сама уже не способна чему-то новому научиться, и не научит ничему других».

В качестве примера Журавко указал растущий процент тех, кто на Украине занимается проституцией, криминальным бизнесом.

«Быстрая украинизация, да еще с агрессивной примесью нацизма, шовинизма, быстро готовит настоящих зомби-солдат, которых и отправляют на восток, как пушечное мясо», — констатирует он.

Экс-депутат убежден, что «будущее Украины обречено на ужасные трагические события». Однако он верит, что Россия будет учится на ее ошибках и избежит этой судьбы. Он возлагает «очень большие надежды возлагают на возрожденную, современную и высококультурную Россию».