Актриса Апексимова сломала ногу на съемках шоу «Три аккорда»

Москва, 11 мая. Российская актриса Ирина Апексимова, которая является участницей шоу «Три аккорда» на Первом канале, сломала ногу во время репетиций к программе.

По словам актрисы, у нее была репетиция первого номера на песню «Ах, шарабан мой, американка». Они репетировали танцевальный номер,и, когда она в очередной раз подпрыгнула, почувствовала хруст в ноге. Ее пронзила острая боль, но это не остановило актрису, и она дальше продолжила репетировать. По словам Апексимовой, только после этого она поехала в травмпункт, где ей и сообщили о переломе.

«Вот так неудачно прыгнула», — заявила Ирина Апексимова.

Как стало известно, актриса проект не покинет, а продолжит дальше участвовать в шоу.