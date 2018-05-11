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Актриса Апексимова сломала ногу на съемках шоу «Три аккорда»
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    Актриса Апексимова сломала ногу на съемках шоу «Три аккорда»

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    Актриса Апексимова сломала ногу на съемках шоу «Три аккорда»

    Москва, 11 мая. Российская актриса Ирина Апексимова, которая является участницей шоу «Три аккорда» на Первом канале, сломала ногу во время репетиций к программе.

    По словам актрисы, у нее была репетиция первого номера на песню «Ах, шарабан мой, американка». Они репетировали танцевальный номер,и, когда она в очередной раз подпрыгнула, почувствовала хруст в ноге. Ее пронзила острая боль, но это не остановило актрису, и она дальше продолжила репетировать. По словам Апексимовой, только после этого она поехала в травмпункт, где ей и сообщили о переломе.

    «Вот так неудачно прыгнула», — заявила Ирина Апексимова.

    Как стало известно, актриса проект не покинет, а продолжит дальше участвовать в шоу.

    «У нас профессия такая!» — цитирует «Комсомольская правда» актрису.

    Автор: Дарья Смолина
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