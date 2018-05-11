Путин и президент Киргизии обсудят в Сочи партнерство в рамках ЕАЭС — Ушаков

Москва, 11 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и его коллега из Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерены обсудить в Сочи актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба президента РФ.

В Сочи 14 мая на площадке Высшего евразийского совета состоится встреча лидеров России и Киргизии, сообщил Юрий Ушаков. Ожидается, что Путин и Жээнбеков акцентируют внимание на сотрудничестве двух стран в политической, экономической областях.

Кроме того, речь пойдет о партнерстве по линии ВПК и культурном обмене. Стороны обменяются мнениями о взаимодействии в рамках процессов интеграции в Евразийском пространстве, добавил помощник главы государства на встрече с журналистами.

Ранее Ушаков сообщил о сроках формирования нового правительства, а также о планах Путина встретиться с немецким канцлером Меркель.