Стала известна причина отказа адвокатов защищать Савченко

Киев, 11 мая. Адвокаты депутата Верховной рады Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай отказалась представлять интересы парламентария в суде из-за некорректного поведения ее сестры Веры. Они уже подписали соответствующее соглашение.

По словам юристов, Вера Савченко постоянно вмешивается в их работу и мешает выстроить линию защиты. В этих условиях адвокаты не могут защитить интересы своего клиента.

«Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию», — рассказал Соловей украинским СМИ.

Он добавил, что Вера Савченко уже нашла своей сестре нового защитника — юриста Александра Шадрина, однако Надежда отказалась от всех предложенных адвокатов.

Напомним, что Надежда Савченко подозревается в намерении устроить серию терактов в Киеве. В частности, следствие полагает, что депутат собиралась взорвать здание Верховной рады и администрации президента.