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Стала известна причина отказа адвокатов защищать Савченко
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    Стала известна причина отказа адвокатов защищать Савченко

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    Стала известна причина отказа адвокатов защищать Савченко

    Киев, 11 мая. Адвокаты депутата Верховной рады Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай отказалась представлять интересы парламентария в суде из-за некорректного поведения ее сестры Веры. Они уже подписали соответствующее соглашение.

    По словам юристов, Вера Савченко постоянно вмешивается в их работу и мешает выстроить линию защиты. В этих условиях адвокаты не могут защитить интересы своего клиента.

    «Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию», — рассказал Соловей украинским СМИ.

    Он добавил, что Вера Савченко уже нашла своей сестре нового защитника — юриста Александра Шадрина, однако Надежда отказалась от всех предложенных адвокатов.

    Напомним, что Надежда Савченко подозревается в намерении устроить серию терактов в Киеве. В частности, следствие полагает, что депутат собиралась взорвать здание Верховной рады и администрации президента.

    Автор: Антон Соколов
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