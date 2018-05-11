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В Раде призвали стянуть войска к границе с Крымом
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    В Раде призвали стянуть войска к границе с Крымом

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    В Раде призвали стянуть войска к границе с Крымом

    Киев, 11 мая. Властям Украины необходимо усилить военное присутствие на границе с Крымом, а также увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах. С таким призывом обратилась глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

    «За четыре года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного [Россией] Крыма мизерная, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — говорится в сообщении, размещенном на странице Гопко в социальной сети Facebook.

    Кроме того, Гопко призвала власти усилить присутствие пограничников, полицейских и гвардейцев на юге Херсонской области и, в частности, в Геническом районе. Она также отметила, что соответствующую просьбу направила глава МВД Украины Арсену Авакову.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде лишать крымчан украинского гражданства.

    Автор: Тимур Румянцев
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