Мелочь, а противно. Колонка Руслана Мармазова

На Украине отчеканили коллекционную монету, серебряную с фрагментарной позолотой. Посвящена она копанию картошки. Многие граждане сочли новость о денежке, поступающей в оборот в конце мая, фейком. Потом, конечно, очень удивлялись, что, нет, все верно, имеется такой факт — картошку, как и процесс ее извлечения из земли, увековечили в благородном металле.

Помни клубни свои

С одной стороны, а что, собственно, такого? Картошку уминать все любят, так чего бы и сам продукт, и занимающихся его выращиванием персонажей не изобразить на десятигривневой монете? Тем паче, каких только сюжетов для металлических денег человечество не выработало до появления на свет серебряной картошки.

Скажем, есть в Океании экзотические острова, где приноровились выпускать монеты с персонажами известных советских мультиков. И, знаете ли, ничего страшного, прекрасно на этом зарабатывают. Коллекционеры-то — люди бешеные, за ценой не стоят.

Но в украинском случае ситуация несколько иная. Будь обозначенная страна в порядке, лети она вперед по пути прогресса, так на картофельный казус денежки можно было бы и внимания никакого не обращать. Или наоборот даже, похвалить оригинальность мышления, самоиронию украинцев.

Вот-де они какие, впереди планеты всей по технологиям, экономике, образованию, а не забывают корни (и клубни), забавные сюжеты для нумизматов придумывают. Однако Украина, если куда-то сейчас и летит, то исключительно в тартарары. Какой там прогресс, о чем вы? Сплошная деградация и упрощение до уровня примитива.

И картошкина деньга, по сути дела — это ведь символ текущей ситуации на Украине. Одна из передовых республик бывшего СССР, чье участие в общесоюзной науке, технике, промышленности, «кузнице кадров» и переоценить-то сложно, со страшной скоростью откатывается в архаичное хуторское прошлое. Причем, делается это системно, продуманно и методами, ей-богу, варварскими.

Конечно, дело вкуса, что считать высоким достижением нации — картошку или космические корабли, которые в свое время украшали советские рубли. Но все же, сдается, что ракета — штука посерьезней, покруче, что ли. Хотя бы и потому, что картошка, при желании, разумеется, доброй воле и капельке трудолюбия растет у самых отсталых народов. А вот комическим кораблем или спутником и сейчас, через шесть десятков лет после начала полетов к звездам, обзавелась далеко не каждая страна.

Денежная поза Украины

Глумливая прелесть рассматриваемой нумизматической диковинки состоит еще и в том, что авторы сюжета, как им кажется, изобразили типичных украинцев, которые тяготеют к земле и к любви. Потому две фигурки картофелеводов — мужчины и женщины — сгорблены (а как же иначе клубень поднимешь), но безудержно тяготеют друг к другу. Прямой намек — мол, вот сейчас они картошки насобирают, а потом, как знать, может, и займутся чем-то поприятней, чем поедание урожая.

Замечательно, что в силуэтах, находящихся в специфической, но в каком-то смысле и эротичной позиции, затейники с монетного двора увидели очертание сердца. Если прижмуриться, да, возможно и смахивает. Но если смотреть широко открытыми глазами, то композиция становится куда больше похожа на анатомическую подробность человеческого организма, в которой, образно выражаясь, сегодня и находится Украина.

Появление картофельной гривны вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи стали состязаться в остроумии, предполагая, какие дальше сюжеты появятся на украинской валюте. Варианты фигурировали от мягких, почти безобидных, типа выращивания укропа или почухивания свиней за ушками, до довольно-таки злых, хотя и актуальных. Например, среди прочего, промелькнул унитаз в Польше, отдраенный до блеска заробитчанами, а равно и итальянский пенсионер, которому украинская сиделка моет срамные места.

Западноукраинский журналист Олег Хавич написал по этому поводу вот что:

«Новая монета должна убедить украинский народ, что «раком» его поставила не нынешняя власть, а... Екатерина II. Логика проста: именно российская императрица заставила вольных гречкосеев склониться перед картошкой, сначала высаживая ее, а потом выкапывая урожай».

Вперед, в прошлое

А тут недавно руководство обрадовало жителей города, известного ранее как Днепродзержинск, а теперь декоммунизированного до уровня Каменского. Крупный промышленный центр, между прочим, со множеством заводов. Во всяком случае, раньше был. Родина Брежнева, к слову.

На этом населенном пункте решили отработать новый, свежий подход. Скорее всего, можно это назвать и социальным экспериментом. Каменское станет первым городом Украины, в котором ликвидируют такое явление, как центральное отопление. Денег на него нет, и не предвидится. Так чего же кокетничать? Отрезать — и делу конец.

А как аборигены зимой будут, спросите вы, чай, не тропики? Так это их дело, аборигенское. Можно буржуйкой обойтись, а можно электрический обогреватель поставить. Подождите, этот опыт еще, чего доброго, распространят на всю страну.

Так называемые реформы добивают остатки здравоохранения и образования, цены на жизненно важные продукты и тарифы на коммунальные услуги безудержны в своем росте. Так теперь еще зимой народ останется без тепла. Вот это действительно проблемы и беды. Все остальное — мелочь. Картофельная монета — тем более. Так, маленький и жалкий штрих к новейшей истории Украины.