Сирия сегодня: Башара Асада призвали «вышвырнуть» иранцев из страны, полиция патрулирует юг Дамаска

Сирия, 11 мая. Глава Минобороны Израиля призвал Башара Асада «вышвырнуть» иранцев из САР. Сирийская полиция начала патрулировать освобожденные поселения на юге Дамаска. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

«Вышвырнуть» иранцев

Глава израильского военного ведомства Авигдор Либерман призвал президента Сирии Башара Асада «вышвырнуть» с территории страны иранские вооруженные формирования. При этом представитель ЦАХАЛ обвинил Тегеран в стремлении превратить САР в плацдарм для агрессии.

«Раз уж я здесь, то хотел бы воспользоваться этой возможностью и передать послание Асаду: вышвырните иранцев, Касема Сулеймани и силы «Аль-Кудс». Они вам не помогут, от них только вред. Само их присутствие лишь создает проблемы», — заявил Либерман во время официального визита израильских частей на Голанских высотах (территория была отбита у Сирии в 1967 году).

По его словам, только после выдворения якобы присутствующих в ближневосточной стране иранских частей, Сирия «сможет начать движение к новой жизни».

В ночь на вторник Израиль нанес ракетные удары по позициям проправительственных иранских сил в районе города Аль-Баас. После ответного пуска проиранских подразделений Израиль начал второй круг обстрелов. Сирийским ПВО удалось сбить десятки израильских ракет, однако в результате атаки несколько мирных жителей все же получили ранения. В настоящее время поступают сообщения о новых массированных пусках по территории САР со стороны Голанских высот.

Полиция вернулась на юг Дамаска

Сирийские правоохранители вернулись к патрулированию улиц поселений Бабиля, Ялда и Бейт-Сахм на юге Дамаска. Это произошло сразу после освобождения населенных пунктов от террористических бандформирований, сообщает сирийское национальное агентство SANA.

«Возвращение стабильности и безопасности в поселения Бабиля, Бейт-Сахем и Ялда — национальный праздник и историческое событие, которое мы никогда не забудем», — приводит агентство заявление делегации национального примирения.

Тем не менее, близ Дамаска все еще продолжается военная операция по уничтожению боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.). Последняя группа боевиков и членов их семей была выведена с юга Дамаска в четверг. Сотрудники столичной полиции в пятницу подняли государственный флаг САР над зданием муниципалитета Бабиля.

В Идлибе отбита масштабная атака боевиков

Проправительственные силы Сирии отбили крупномасштабную атаку боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Стало известно, что минувшей ночью несколько отрядов террористов попытались атаковать проправительственные силы Сирии в районе населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа (провинция Идлиб). Сначала радикалы устроили минометный обстрел, после чего началось само наступление, которое должно было прорвать линию обороны в районе населенных пунктов.

Бои шли чуть больше шести часов, тем не менее, атака была отбита и боевики отступили. Во время боевых действий погиб один боец со стороны правительственных сил, двое получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.