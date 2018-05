Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Александра Павича US Accused of Meddling in Upcoming Bosnia Election («Идеальные демократы»: США обвиняются во вмешательстве в предстоящие выборы в Боснии»), опубликованной в Strategic culture foundation.

Судя по шквалу обвинений, в основном поступающих от США и Великобритании, в связи с недоказанным российским вмешательством во все виды выборов во всем мире; количеству радикальных мер, предлагаемых для противодействия России, можно подумать, что эти «идеальные демократы» никогда не опустятся до такого предосудительного поведения, которое очень оскорбляет их политические чувства. Но, конечно, это не так.

3 мая 2018 года правительство Республики Сербская, входящей в состав Боснии и Герцеговины, представило генеральному секретарю ООН доказательства, указывающие на серьезное вмешательство США не только в предстоящие парламентские и президентские выборы, намеченные на октябрь этого года, но и во всю политическую жизнь страны путем систематического финансирования определенных СМИ.

В докладе отмечается, что с момента окончания войны США предоставили более ста миллионов долларов на финансирование СМИ в Боснии и Герцеговине. Большая часть денег была направлена «через агентство международного развития США и государственный департамент США, а также через американское посольство в Сараево».

Для сравнения, в 2017 году Facebook заявил, что двухлетняя кампания по размещению рекламы, способствующей расколу в американском обществе, «вероятно, проводимая из России», стоила около ста тысяч долларов.

В докладе содержатся подробные цитаты из различных докладов АМР, которые весьма красноречиво свидетельствуют не только о масштабах, но и о целях таких больших инвестиций в политическую жизнь Боснии и Герцеговины. Так, между 1996 и 2002 «Босния была первой страной, в которую АМР и другие организации вложили значительные средства (80–100 млн долларов) для создания и укрепления независимых средств массовой информации после гражданской войны».

Однако, как признает само АМР, эти вложения были далеко не нейтральными: «Правительства стран-доноров и верховный представитель часто рассматривали средства массовой информации как потенциальный инструмент быстрого изменения неспокойного политического климата».

«Четыре важных источника прямо заявили, что США временами были политически избирательны к боснийским СМИ, поддерживая антинационалистическую повестку дня, но также отдавая предпочтение оппозиционным СМИ, а не беспартийным медиа», — говорится в докладе.

Более того, они не намерены останавливаться и будут продолжать вкладывать деньги в поддержку «нужных» СМИ. И это совершенно нормально! По крайней мере, так думают «поборники демократии» в Вашингтоне и Лондоне, и, если на то пошло, в Брюсселе, Берлине и Париже, ведь только российское вмешательство может быть «злонамеренным».

Не в силах остановить это, не имея контроля над центральными организациями и иностранными посольствами в Боснии и Герцеговине, правительство Республики Сербская попыталось достучаться до ООН, призывая к прозрачности спонсорства США и прекращению попыток повлиять на выборы.

Так, это хорошо задокументированное и открытое американское вмешательство в дела Боснии и Герцеговины, — очевидная демонстрация того, что спустя 23 года после заключения мирного договора (после войны, которую они, по сути, и спровоцировали, подтолкнув мусульманских лидеров Боснии и Герцеговины к отказу от мирных инициатив, и в одностороннем порядке признав независимость Боснии и Герцеговины от Югославии в апреле 1992 года) возглавляемое США «международное сообщество» по-прежнему работает в Боснии и Герцеговине как в постмодернистской колонии.

Об этом свидетельствует, например, существование конституционного суда с тремя иностранными судьями и управления верховного представителя (организация была создана по Дейтонским соглашениям в 1995 году и занимается надзором за политической жизнью в Боснии и Герцеговине, имея полномочия колониального наместника).

Но почему-то именно Россия является главной «угрозой демократии». Действительно, война – это мир, террористы в Сирии (и в других странах) — борцы за свободу, а «некоторые животные равны более, чем другие» (Дж. Оруэлл). И если бы опоссум Пого из комиксов Уолтера Келли произнес сегодня свою бессмертную фразу: «Мы встретили врага, а он — это мы», — его, вероятно, обвинили бы в сговоре с Россией.