Путин на саммите ЕАЭС обсудит с Лукашенко торгово-экономические связи Москвы и Минска

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры лидеров стран состоятся в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета 14 мая.

Путин и Лукашенко обсудят ключевые аспекты двусторонних отношений РФ и Белоруссии, отмечает пресс-служба Кремля. При этом акцент во время встречи в Сочи будет в первую очередь сделан на вопросах развития торгово-экономических связей.

В пресс-службе президента Белоруссии ранее сообщили, что Лукашенко 14 мая обсудит с Путиным проблемные вопросы в отношениях Минска и Москвы.

Отметим, диалог между РФ и Белоруссией регулярно осуществляется на высшем уровне: в прошлом году Путин и Лукашенко провели 8 встреч и трижды общались по телефону, в марте текущего года президенты уже также успели провести 2 телефонных разговора.

Напомним, на полях саммита ЕАС российский лидер Владимир Путин также встретится с новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном.