Кремль рассказал, что обсудят Путин и Пашинян на первой встрече

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретятся в Сочи.

Пашинян прилетит в Сочи на заседание Высшего евразийского экономического совета.

«14 мая в Сочи на полях заседания Высшего евразийского экономического совета состоится первая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — подтвердили в пресс-службе президента России.

Путин и Пашинян обсудят вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также актуальные международные проблемы. Отмечается, что отношения России и Армении развиваются на основе принципов союзнического взаимодействия.

Россия является ведущим экономическим партнером Армении. На данный момент доля во внешней торговле составляет 26,7%. Экономические показатели сотрудничества стран продолжают расти. На территории страны в настоящее время работают около двух тысяч предприятий с российским капиталом.

Также страны плотно взаимодействуют на политической арене. Позиции стран по многим вопросам совпадают. Москва и Ереван осуществляют интенсивные контакты по линии МИД, а также в рамках ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и других организаций.

«Россия, наряду с двумя другими сопредседателями (США и Франция) минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — заметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, 8 мая парламент Армении поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министром страны. Путин поздравил Пашиняна с назначением.