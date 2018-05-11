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Кремль рассказал, что обсудят Путин и Пашинян на первой встрече
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    Кремль рассказал, что обсудят Путин и Пашинян на первой встрече

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    Кремль рассказал, что обсудят Путин и Пашинян на первой встрече

    Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретятся в Сочи. 

    Пашинян прилетит в Сочи на заседание Высшего евразийского экономического совета.

    «14 мая в Сочи на полях заседания Высшего евразийского экономического совета состоится первая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — подтвердили в пресс-службе президента России.

    Путин и Пашинян обсудят вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также актуальные международные проблемы. Отмечается, что отношения России и Армении развиваются на основе принципов союзнического взаимодействия.

    Россия является ведущим экономическим партнером Армении. На данный момент доля во внешней торговле составляет 26,7%. Экономические показатели сотрудничества стран продолжают расти. На территории страны в настоящее время работают около двух тысяч предприятий с российским капиталом.

    Кремль рассказал, что обсудят Путин и Пашинян на первой встрече

    Также страны плотно взаимодействуют на политической арене. Позиции стран по многим вопросам совпадают. Москва и Ереван осуществляют интенсивные контакты по линии МИД, а также в рамках ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и других организаций.

    «Россия, наряду с двумя другими сопредседателями (США и Франция) минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — заметили в пресс-службе Кремля.

    Напомним, 8 мая парламент Армении поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министром страны. Путин поздравил Пашиняна с назначением.

    Автор: Катерина Тимошенская
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