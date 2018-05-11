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Политика
Путин встретится с генеральным директором МАГАТЭ на саммите ЕАЭС
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    Путин встретится с генеральным директором МАГАТЭ на саммите ЕАЭС

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    Путин встретится с генеральным директором МАГАТЭ на саммите ЕАЭС

    Москва, 11 мая. Помощник президента РФ прокомментировал значение встречи Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано в рамках саммита ЕАЭС.

    14 мая в Сочи состоится заседание Евразийского экономического союза, где до двусторонних контактов с лидерами стран ЕАЭС президент России встретится с директором МАГАТЭ Юкией Амано.

    «Будет контакт нашего президента с гендиректором МАГАТЭ Амано, который будет в это время также в Сочи. Этот контакт с учетом одностороннего выхода США из иранской сделки имеет особое значение, все это понимают», — сказал журналистам Ушаков.

    По его словам, это первая в текущем году встреча глав государств – членов ЕАЭС и первый контакт Владимира Путина после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств.

    «В этой связи, помимо участия в заседании Совета, предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание. Примут участие, естественно, президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, новый премьер-министр Армении, и в качестве гостя приглашен президент Республики Молдова (Игорь) Додон», — добавили в пресс-службе президента России.

    Напомним, что Россия в 2018 году выступит председателем Евразийского экономического союза. Путин также проведет отдельную встречу с премьером Армении.

     

    Автор: Екатерина Кухарева
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