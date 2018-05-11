Меню
Политика
Вопрос встречи Путина и Трампа не сдвинулся с места — Ушаков
Политика
Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США
Следующая новость
Загрузка...

    Вопрос встречи Путина и Трампа не сдвинулся с места — Ушаков

    122

    Вопрос встречи Путина и Трампа не сдвинулся с места — Ушаков

    Москва, 11 мая. Вопрос встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не сдвинулся с места с тех пор, как у глав государств был телефонный разговор, то есть 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

    «Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом. Когда со стороны американцев была озвучена возможность контакта двух президентов», — заявил исполняющий обязанности помощника президента России Юрий Ушаков.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры 20 марта, в ходе которых была достигнута договоренность о возможности саммита. Белый дом сообщил, что возможным местом встречи двух лидеров может стать Вашингтон.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.