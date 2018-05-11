Вопрос встречи Путина и Трампа не сдвинулся с места — Ушаков

Москва, 11 мая. Вопрос встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не сдвинулся с места с тех пор, как у глав государств был телефонный разговор, то есть 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом. Когда со стороны американцев была озвучена возможность контакта двух президентов», — заявил исполняющий обязанности помощника президента России Юрий Ушаков.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры 20 марта, в ходе которых была достигнута договоренность о возможности саммита. Белый дом сообщил, что возможным местом встречи двух лидеров может стать Вашингтон.