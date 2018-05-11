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Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и президента Киргизии
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    Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и президента Киргизии

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    Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и президента Киргизии

    Москва, 11 мая. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков проведут встречу на полях заседания Высшего евразийского совета 14 мая в Сочи. 

    Как сообщает пресс-служба президента РФ, планируется обсуждение вопросов  российско-киргизского сотрудничества в культурно-гуманитарной, военно-технической, торгово-экономической и политической областях.

    Кроме того, стороны обменяются мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве. Ожидается, что экономическое взаимодействие будет среди главных тем встречи. 

    В сообщении указано, что Киргизия является стратегическим партнером и союзником РФ. Россия способствует адаптации экономики Киргизии к условиям и требованиям Евразийского экономического союза. Одно из ключевых направлений сотрудничества – энергетика. Так, компания «Газпром» участвует в реализации «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 г. Кроме того, расширяются гуманитарные обмены между двумя странами, а также связи в области образования. При этом страны активно взаимодействуют на международной арене. 

    Автор: Тимур Румянцев
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