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Киев оштрафовал радиостанцию, слишком мало вещавшую на украинском языке
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    Киев оштрафовал радиостанцию, слишком мало вещавшую на украинском языке

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    Киев оштрафовал радиостанцию, слишком мало вещавшую на украинском языке

    Киев, 11 мая. Украинские власти оштрафовали радиостанцию СТВ за то, что она мало вещает на государственном языке.

    Украинское законодательство обязывает теле- и радиокомпании не менее 55% передач выпускать в эфир на украинском языке. В то же время, сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, СТВ не выполнила данную квоту — ее суточный объем вещания на украинском составил 46,5%. В итоге ведомство решило оштрафовать радиостанцию на 5% лицензионного сбора, что составляет 4,8 тыс. гривен или 185 долларов.

    «На компанию из Луганской области наложен штраф за невыполнение языковой квоты в эфирном радиовещании?. Лицензиат СТВ не соблюдает требования закона», — говорится в сообщении Нацсовета.

    Ранее сообщалось, что украинские власти запретили своим представителям на «Евровидении» общаться с прессой на русском языке. В связи с этим певец из Одессы Константин Бочаров (Melovin) был вынужден обратиться за помощью к переводчику.

    Автор: Антон Соколов
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