Ушаков прокомментировал участие Молдавии в саммите ЕАЭС

Москва, 11 мая. Молдавии предоставят статус страны-наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза, которое состоится в Сочи 14 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент Молдавии Игорь Додон посетит заседание союза в качестве гостя.

«Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государственного наблюдателя Республике Молдова», — сказал журналистам Ушаков.

По его словам, данный вопрос будет рассмотрен вначале узким составом на заседании.

«На заседании в расширенном составе Додон примет участие в качестве представителя государства-наблюдателя», — пояснил Ушаков.

Напомним, что ранее лидер Молдавии сказал, что пока он является президентом республики, никаких военных баз Североатлантического альянса на территории страны не будет.