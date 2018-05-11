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Ушаков прокомментировал участие Молдавии в саммите ЕАЭС
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    Ушаков прокомментировал участие Молдавии в саммите ЕАЭС

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    Ушаков прокомментировал участие Молдавии в саммите ЕАЭС

    Москва, 11 мая. Молдавии предоставят статус страны-наблюдателя на заседании Евразийского экономического союза, которое состоится в Сочи 14 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Президент Молдавии Игорь Додон посетит заседание союза в качестве гостя.

    «Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государственного наблюдателя Республике Молдова», — сказал журналистам Ушаков.

    По его словам, данный вопрос будет рассмотрен вначале узким составом на заседании.

    «На заседании в расширенном составе Додон примет участие в качестве представителя государства-наблюдателя», — пояснил Ушаков.

    Напомним, что ранее лидер Молдавии сказал, что пока он является президентом республики, никаких военных баз Североатлантического альянса на территории страны не будет.

    Автор: Екатерина Кухарева
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