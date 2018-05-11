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Ошибочное решение: в Кремле оценили выход США из ядерной сделки с Ираном
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    Ошибочное решение: в Кремле оценили выход США из ядерной сделки с Ираном

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    Ошибочное решение: в Кремле оценили выход США из ядерной сделки с Ираном

    Москва, 11 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле считают выход США из соглашения по иранской ядерной программе ошибочным и скоропалительным. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

    Ушаков констатировал, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе имеет ключевой значение для мира и стабильности как в регионе, так и на всей планете. На данный момент российские представители на всех уровнях работают над сохранением этого договора.

    «Мы считаем решение администрации (США. — Прим. ФАН) скоропалительным и ошибочным, — констатировал Ушаков, — и принимаем все усилия, чтобы соглашение не рассыпалось, чтобы оно сохранялось, и чтобы оно работало и дальше».

    Он напомнил, что ядерная сделка необычайно важна с точки зрения режима нераспространения этого оружия.

    Ошибочное решение: в Кремле оценили выход США из ядерной сделки с Ираном

    Автор: Катерина Тимошенская
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