Кремль ожидает интересный обмен мнениями на встрече Путина с Меркель в Сочи

Москва, 11 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что для России важны контакты с Германией и Францией. По его мнению, тематика обмена мнениями по международным делам также будет совпадать.

Помощник президента выделил контакты с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, потому как в течение долгого времени не было никаких телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с ней. Ушаков напомнил, что «немцы достаточно долго проходили внутриполитические процедуры».

«Но сейчас и у нас правительство уже к этому времени будет сформировано, и немецкое руководство вовсю работает, поэтому состоится очень интересный обмен мнениями», — уточнил Ушаков.

Напомним, что 18 мая в Сочи состоится встреча российского лидера с Меркель. Уже 24-26 мая в Санкт-Петербурге Путин проведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.