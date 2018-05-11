Меню
Политика
Кремль ожидает интересный обмен мнениями на встрече Путина с Меркель в Сочи
Политика
Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США
Следующая новость
Загрузка...

    Кремль ожидает интересный обмен мнениями на встрече Путина с Меркель в Сочи

    90

    Кремль ожидает интересный обмен мнениями на встрече Путина с Меркель в Сочи

    Москва, 11 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что для России важны контакты с Германией и Францией. По его мнению, тематика обмена мнениями по международным делам также будет совпадать.

    Помощник президента выделил контакты с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, потому как в течение долгого времени не было никаких телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с ней. Ушаков напомнил, что «немцы достаточно долго проходили внутриполитические процедуры».

    «Но сейчас и у нас правительство уже к этому времени будет сформировано, и немецкое руководство вовсю работает, поэтому состоится очень интересный обмен мнениями», — уточнил Ушаков.

    Напомним, что 18 мая в Сочи состоится встреча российского лидера с Меркель. Уже 24-26 мая в Санкт-Петербурге Путин проведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.