В Госдуме назвали героями ведущих украинского телеканала «Интер», выступивших против фашизма

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По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, ведущие украинского телеканала «Интер» Андрей Доманский и Анастасия Даугуле, заявившие на концерте в честь Дня Победы о недопустимости проведения в Киев факельных шествий с портретами фашистских преступников, поступили очень смело.

Тот факт, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала «Интер» из-за концерта, посвященного Дню Победы, возмутил российского парламентария.

«Телеканал «Интер» — достаточно рейтинговый, и его ведущие, осудившие на всю Украину фашизм, являются героями в условиях, сложившихся сегодня в этой стране. Они отметили роль всего Советского Союза в этой Победе, нашей Победе. И очень важно, что они не разделяли заслуги Украины, России, Грузии и так далее. Потому что победил фашизм советский народ», — сказал Юрий Швыткин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат Госдумы РФ отметил, что преследование телеканала «Интер» и его ведущих за то, что они публично отрицают разделение России и Украины, является продолжением политики украинских властей по изменению истории и оправданию нацистов, но украинский народ этому противится. В подтверждение своих слов Юрий Швыткин привел тот факт, что праздновать День Победы 9 мая на улицы украинских городов вышли порядка 400 тысяч человек.

«Людей, которые слышат эхо войны, их больше, чем тех, кто хочет пересмотреть историю», — заметил парламентарий.

Напомним, во время концерта к 9 Мая «Победа. Одна на всех!» ведущий Андрей Доманский произнес:

«Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников».

В этих словах Нацсовет Украины заметил признаки пропаганды, «которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины, дискредитирует современные процессы в государстве, связанные с декоммунизацией и становлением национальной идентичности».