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Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков в Каннах
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    Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков в Каннах

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    Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков в Каннах

    Москва, 11 мая. Кинолента Кирилла Серебренникова «Лето» возглавила рейтинг кинокритиков в Каннах. Фильм получил 2,4 балла из четырех, сообщает журнал Screen.

    На четвертый день Каннского кинофестиваля критики уведили три конкурсные картины. Фильм открытия «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади и дебютную ленту американского режиссера А.Б. Шоки «Судный день». Эти фильмы получили 1,8 балла.

    Всего в конкурсе участвует 21 фильм. У критиков впереди еще восемь дней фестиваля для просмотра картин.

    Напомним, фильм Серебренникова «Лето» рассказывает об истории отношений лидера группы «Кино» Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его супруги.

    Автор: Дарья Смолина
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