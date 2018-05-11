Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером в рейтинге кинокритиков в Каннах

Москва, 11 мая. Кинолента Кирилла Серебренникова «Лето» возглавила рейтинг кинокритиков в Каннах. Фильм получил 2,4 балла из четырех, сообщает журнал Screen.

На четвертый день Каннского кинофестиваля критики уведили три конкурсные картины. Фильм открытия «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади и дебютную ленту американского режиссера А.Б. Шоки «Судный день». Эти фильмы получили 1,8 балла.

Всего в конкурсе участвует 21 фильм. У критиков впереди еще восемь дней фестиваля для просмотра картин.

Напомним, фильм Серебренникова «Лето» рассказывает об истории отношений лидера группы «Кино» Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его супруги.