Кремль отреагировал на предложение Порошенко о встрече «нормандской четверки»

Москва, 11 мая. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что возможная встреча по урегулированию в Донбассе в так называемом «нормандском формате» еще не согласована.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что хотел бы, чтобы переговоры состоялись в июне.

«Надо это у Порошенко спросить, потому что такие вопросы согласовываются в формате «четверки», но такого согласования не было», — приводит пресс-служба президента РФ комментарий Ушакова, которого спросили, соответствует ли действительности информация о том, что переговоры пройдут в июне.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что встречу министров «нормандской четверки» по Украине нужно хорошо подготовить, отметив, что Москва готова рассмотреть возможность проведения подобного мероприятия.

Добавим также, что 11 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала активизировать работу в «нормандском формате».