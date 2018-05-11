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Сирия: курды отбили у террористов ИГ новые территории в провинции Дейр-эз-Зор
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    Сирия: курды отбили у террористов ИГ новые территории в провинции Дейр-эз-Зор

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    Сирия: курды отбили у террористов ИГ новые территории в провинции Дейр-эз-Зор

    Дамаск, 11 мая. Курдские отряды из состава Демократических сил Сирии (SDF) отбили у террористов новые территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    По данным агентства, курдским отрядам удалось продвинуться на 10 километров в районе города Хаджин на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) были вынуждены отступить к городу Хаджин. В настоящее время  расстояние между позициями ИГ и курдских отрядов составляет менее 200 метров.

    Боевики ИГ оказывают ожесточенное сопротивление отрядам курдов в районе Хаджина, так как в городе может находиться главарь террористов Абу Бакр Аль-Багдади.

    Стоит отметить, что мирные жители Сирии давно воспринимают курдские отряды как очередных террористов, глядя на зверства курдов на контролируемых ими территориях. При этом курды отказываются вести переговоры с властями Сирии по вопросам гуманитарных акций, которые направлены на спасение женщин и детей. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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