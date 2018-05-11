Кремль обозначил срок формирования нового правительства

Москва, 11 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков обозначил срок формирования в стране нового правительства, сообщили в пресс-службе президента России.

«К визиту Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель. — Прим. ФАН) у нас будет сформировано новое правительство», — констатировал Ушаков.

Журналист Дмитрий Смирнов уточнил, что визит лидера ФРГ запланирован на 18 мая. Таким образом, исходя из слов представителя Кремля, формирование нового кабмина будет осуществлено в течение недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал назначения в правительстве и в администрации президента на текущей или следующей неделе.