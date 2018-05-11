Меню
Политика
Кремль обозначил срок формирования нового правительства
Весь мир
США извинились перед канадским министром за попытку снять с него тюрбан
Следующая новость
Загрузка...

    Кремль обозначил срок формирования нового правительства

      /  Обновлено: 
    223

    Кремль обозначил срок формирования нового правительства

    Москва, 11 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков обозначил срок формирования в стране нового правительства, сообщили в пресс-службе президента России.

    «К визиту Меркель (канцлера Германии Ангелы Меркель. — Прим. ФАН) у нас будет сформировано новое правительство», — констатировал Ушаков.

    Журналист Дмитрий Смирнов уточнил, что визит лидера ФРГ запланирован на 18 мая. Таким образом, исходя из слов представителя Кремля, формирование нового кабмина будет осуществлено в течение недели.

    Кремль обозначил срок формирования нового правительства

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал назначения в правительстве и в администрации президента на текущей или следующей неделе.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.