Мир экстрима и спорта: в Петербурге состоится Международный молодежный водный фестиваль

Санкт-Петербург, 11 мая. Тысячи петербуржцев могут попробовать себя в современных видах спорта 26 мая в парке 300-летия Петербурга в рамках масштабного Международного молодежного водного фестиваля.

В преддверии Дня города жители Петербурга и гости северной столицы из разных стран соберутся на берегу Финского залива, чтобы оценить зрелищные выступления профессиональных спортсменов. Для участников фестиваля подготовлена насыщенная программа.

Организаторы продумали интерактивные зоны для зрителей, для профессиональных спортсменов и для любителей. Здесь можно увидеть выступления мастеров силового экстрима, гидрофлая, флайбординга. Желающие развить гибкость, силу и выносливость участники смогут попробовать свои силы в зоне кроссфита.

Водный фестиваль также представит команды по мотокроссу, пляжному волейболу, авиамодельное шоу. На его площадке пройдут мастер-классы от именитых спортсменов, а также выступление известных музыкантов.