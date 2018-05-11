Меню
Общество
Мир экстрима и спорта: в Петербурге состоится Международный молодежный водный фестиваль
Технологии
Хакеры научились управлять смартфонами через Siri, Alexa и Google Assistant
Следующая новость
Загрузка...

    Мир экстрима и спорта: в Петербурге состоится Международный молодежный водный фестиваль

      /  Обновлено: 
    137

    Мир экстрима и спорта: в Петербурге состоится Международный молодежный водный фестиваль

    Санкт-Петербург, 11 мая. Тысячи петербуржцев могут попробовать себя в современных видах спорта 26 мая в парке 300-летия Петербурга в рамках масштабного Международного молодежного водного фестиваля.

    В преддверии Дня города жители Петербурга и гости северной столицы из разных стран соберутся на берегу Финского залива, чтобы оценить зрелищные выступления профессиональных спортсменов. Для участников фестиваля подготовлена насыщенная программа.

    Организаторы продумали интерактивные зоны для зрителей, для профессиональных спортсменов и для любителей. Здесь можно увидеть выступления мастеров силового экстрима, гидрофлая, флайбординга. Желающие развить гибкость, силу и выносливость участники смогут попробовать свои силы в зоне кроссфита.

    Водный фестиваль также представит команды по мотокроссу, пляжному волейболу, авиамодельное шоу. На его площадке пройдут мастер-классы от именитых спортсменов, а также выступление известных музыкантов.

    Мир экстрима и спорта: в Петербурге состоится Международный молодежный водный фестиваль

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.