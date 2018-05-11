ZTE поплатилась за верность США: Трамп топит разработчика смартфонов из Китая

Китайский разработчик сетевого оборудования и телефонии ZTE полностью остановил производство смартфонов, закрыл фирменный онлайн–магазин и заблокировал страницу на оптовой торговой площадке Taobao, принадлежащей трейдеру Alibaba Group.

Причиной послужило решение министерства торговли США, запретившего китайской корпорации закупку комплектующих у американских производителей и использование операционной системы Android от Google. Такая драконовская мера последовала после того как ZTE отказалась сделать выговор и лишить бонусов сотрудников, отвечавших за «незаконные поставки» оборудования в Иран и Северную Корею.

Четвертые в США, вторые в Китае

Компания ZTE, второй по величине производитель смартфонов и сетевого оборудования в Китае, была основана в 1985 году. ZTE до сих пор является полугосударственной компанией: 51,8% ее акций принадлежат правительству КНР, а 31,5% и 16,7% акций свободно обращаются на Шэньчжэньской и Гонконгской фондовых биржах.

С 2010 года ZTE стабильно находится на 4—5 местах в мировом «табеле о рангах» по общему выпуску и продажам смартфонов, занимая в Китае второе место (после компании Huawei). Не менее успешной была ZTE и на американском рынке, заняв в прошлом году четвертое место по продажам смартфонов в США.

Несмотря на то, что ZTE сама является держателем более 1800 патентов, относящихся к коммуникационному оборудованию и индустрии связи, ее «ахиллесовой пятой» оказалась критическая зависимость от американских операционных систем и чипов.

Как выяснилось, министерство торговли США ударило по самому уязвимому месту ZTE, заблокировав поставку ей чипов Snapdragon производства американской компании Qualcomm, а также запретив использование лицензии «свободной и открытой» операционной системы Android от американского гиганта Google.

Решение американского минторга оказало побочный, в целом положительный эффект на второго (первого в КНР) китайского производителя смартфонов, компанию Huawei. В 2012 году Huawei и ZTE были обвинены Вашингтоном во встраивании шпионских приложений в свои смартфоны, после чего оба производителя погрязли в длительных тяжбах в американских судах, а их оборудование было запрещено к использованию в спецслужбах, госучреждениях и на военных базах США.

По итогам того скандала Huawei предусмотрительно начала разработку своей линейки чипов Kirin, сегодня уже использующихся в их смартфонах, и перешла на собственную операционную систему, отличную от Android. ZTE же предпочла обойтись «малой кровью», сохранив зависимость от Qualcomm и Google, за что ожидаемо и поплатилась.

Залпы торговой войны

Экономические и политические последствия введения американских санкций против ZTE Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать профессора Российского института дружбы народов Юрия Тавровского, эксперта по Китаю и Японии.

«Это очередной залп американо-китайской торговой войны, — считает Тавровский, — однако это событие вряд ли означает ее широкомасштабное начало и прямое столкновение уже сейчас. Пока что США и Китай пытаются решить разногласия в торговой сфере путем дипломатических переговоров, но не немедленной и масштабной эскалацией».

Так, только что в Пекине провела переговоры представительная делегация из Соединенных Штатов во главе с нынешним министром финансов США Стивеном Мнучином, напоминает эксперт. Планируется и ответный визит, в ходе которого уже китайская делегация посетит Вашингтон и постарается добиться взаимопонимания с американцами по вопросам торгового сотрудничества.

«Тем не менее, основной угрозой для американо-китайских торговых отношений выступает сам президент США Дональд Трамп, — отмечает Тавровский. — Его «политический инстинкт» побуждает его продолжить торговую войну с Китаем, несмотря на все возражения его советников и позицию значительной части американского политического и экономического истеблишмента. А также вопреки элементарному здравому смыслу, который отнюдь не советует масштабного противостояния США и Китая».

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Увы, в рамках поворота от глобалистского проекта к имперской модели развития США, проводником которой и является Трамп, открытая торговая война между Америкой и Китаем практически неизбежна, считает собеседник ФАН. Вопрос лишь в том, как быстро она перейдет в явную и зримую форму.

Прозвучал в оценках эксперта и момент, связанный с ответными шагами Пекина в условиях нарастающих торговых санкций со стороны Вашингтона.

«Сценарий политического и экономического давления со стороны США был просчитан в Китае заранее, — объясняет Тавровский. — Еще в 2014 году китайцы явно почувствовали эту угрозу, после чего в КНР был принят план опережающего развития внутреннего рынка, который должен уже в ближайшей перспективе заменить выпадающий и в будущем малодоступный для компаний из КНР американский рынок».

По этой программе уже к 2020 году в КНР должно быть около 400 млн своих потребителей, которые будут жить по минимальным стандартам западного среднего класса, а к 2030 году их число должно удвоиться, достигнув отметки в 800 млн человек — больше, чем нынешнее население США и ЕС, вместе взятых.

«Такой сценарий позволяет Китаю компенсировать количественные диспропорции от закрытия американских и, частично, европейских рынков, — подчеркивает Тавровский. — Однако, конечно, основным моментом остается возможность Китая самостоятельно совершить рывок в технологиях, чтобы уйти от зависимости от западных стран, существующей сейчас».

Здесь свою выгоду могла бы получить Россия, уверен эксперт. В распоряжении нашей страны имеется масса передовых разработок, которые могут в значительной мере помочь Китаю получить столь важную для него технологическую независимость.

Все свое ношу с собой

Задача создания своей операционной системы, как и программа разработки и производства собственных электронных компонентов, обычно является амбициозной и долгосрочной для любой компании. Сегодня практически все программные и аппаратные разработки в информационных технологиях в той или иной мере завязаны на западную технологическую сферу. Ни Россия, ни Китай пока не обладают здесь полной независимостью, а многие технологии, при их формальной локализации, могут быть буквально выключены «по щелчку».

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Любая современная технология имеет удаленное управление, подчеркивает Наталья Касперская, директор группы компаний InfoWatch. Это значит, что если мы садимся на какую-нибудь социальную сеть или, хуже того, сажаем наше государственное управление на иностранную систему, то нам ее могут просто выключить.

«Поэтому курс китайцев (на независимость своей сферы цифровых технологий — прим. ФАН) в этом смысле абсолютно правильный. Особенно если перенести китайскую ситуацию на нас, когда со всех сторон на Россию идет мощнейшая информационная атака, когда любые негативные события, происходящие в мире, взваливают на нашу страну», — отметила Касперская в своем комментарии.

России надо найти свой путь, использовать свои сильные стороны, подчеркивает Касперская. Наши сильные стороны — это «тяжелые» программные разработки, системы математического моделирования, считает она. При этом Китай, учитывая его несомненные успехи в «железе», для России может стать идеальным партнером, поскольку у нас очень хорошо совпадают с ним компетенции.

«Мы с китайцами дополняем друг друга, как Инь и Ян», — резюмирует собеседник ФАН.