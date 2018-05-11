Трамп будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме виртуально

Вашингтон, 11 мая. Американский президент Дональд Трамп не приедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая. По словам высокопоставленного представителя администрации США, американский лидер будет присутствовать на ней виртуально.

«Президент обратится к собравшимся по видео», — отметил представитель.

Он также добавил, что церемония открытия посольства США в Иерусалиме пройдет в день 70-летия образования Израиля — в понедельник, 14 мая.

«Мы очень горды тем фактом, что смогли открыть посольство, как говорит президент, раньше графика и в рамках бюджета», — заключил представитель.

Стоит отметить, что решение Трампа о переносе посольства США вызвало неодобрение по всему миру — Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима официальной столицей Израиля, что вызвало угрозы со стороны США.