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Трамп будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме виртуально
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    Трамп будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме виртуально

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    Трамп будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме виртуально

    Вашингтон, 11 мая. Американский президент Дональд Трамп не приедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме, которое запланировано на 14 мая. По словам высокопоставленного представителя администрации США, американский лидер будет присутствовать на ней виртуально.

    «Президент обратится к собравшимся по видео», — отметил представитель.

    Он также добавил, что церемония открытия посольства США в Иерусалиме пройдет в день 70-летия образования Израиля — в понедельник, 14 мая.

    «Мы очень горды тем фактом, что смогли открыть посольство, как говорит президент, раньше графика и в рамках бюджета», — заключил представитель.

    Стоит отметить, что решение Трампа о переносе посольства США вызвало неодобрение по всему миру — Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима официальной столицей Израиля, что вызвало угрозы со стороны США.

    Автор: Тимур Румянцев
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