Мы выстояли: глава ДНР поздравил весь Донбасс с Днем Республики

Донецк, 11 мая. Глава ДНР Александр Захарченко в пятницу поздравил жителей с четырехлетней годовщиной образования республики.

По его словам, четыре года назад, 11 мая, жители Донецка, Мариуполя, Докучаевска, Красноармейска, Дебальцево и Артемовска проголосовали на референдуме, сделав «выбор в пользу свободы независимости».

«Именно 11 мая 2014 года жители осознали себя единым народом, объединенным в единую цель — построить государство, основанное на принципах справедливости. Мы выстояли, стали сильнее и теперь движемся вперед. И в этом есть заслуга каждого из вас», — отметил Захарченко.

Глава ДНР подчеркнул, что за четыре года в ДНР было многое сделано для развития республики: была принята конституция, выстроена структура органов законодательной и исполнительной власти, сохранены промышленные предприятия.

Напомним, что Украина в 2014 году начала военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать законным госпереворот, ставший причиной свержения президента Виктора Януковича. В апреле этого года действующий президент Украины Петр Порошенко объявил, что руководство операцией теперь будет осуществлять не СБУ а военные.