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Мы выстояли: глава ДНР поздравил весь Донбасс с Днем Республики
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    Мы выстояли: глава ДНР поздравил весь Донбасс с Днем Республики

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    Мы выстояли: глава ДНР поздравил весь Донбасс с Днем Республики

    Донецк, 11 мая. Глава ДНР Александр Захарченко в пятницу поздравил жителей с четырехлетней годовщиной образования республики.

    По его словам, четыре года назад, 11 мая, жители Донецка, Мариуполя, Докучаевска, Красноармейска, Дебальцево и Артемовска проголосовали на референдуме, сделав «выбор в пользу свободы независимости».

     «Именно 11 мая 2014 года жители осознали себя единым народом, объединенным в единую цель — построить государство, основанное на принципах справедливости. Мы выстояли, стали сильнее и теперь движемся вперед. И в этом есть заслуга каждого из вас», — отметил Захарченко.

    Глава ДНР подчеркнул, что за четыре года в ДНР было многое сделано для развития республики: была принята конституция, выстроена структура органов законодательной и исполнительной власти, сохранены промышленные предприятия.

    Напомним, что Украина в 2014 году начала военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать законным госпереворот, ставший причиной свержения президента Виктора Януковича. В апреле этого года действующий президент Украины Петр Порошенко объявил, что руководство операцией теперь будет осуществлять не СБУ а военные.

    Автор: Антон Соколов
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