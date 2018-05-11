Двое граждан Украины после ДТП попытались ограбить полицейского в Риме

Рим, 11 мая. Двое граждан Украины напали на итальянского полицейского в Риме. Преступники задержаны, их обвиняют в попытке ограбления и нападении на должностное лицо.

Инцидент, как сообщают итальянские СМИ, произошел 10 мая на западной окраине Рима. Автомобиль, на котором ехал полицейский, попал в ДТП. Водителем и пассажиром въехавшей в авто стража порядка машины оказались двое украинцев. Когда полицейский показал документы, мужчины затеяли потасовку, попытавшись отнять у него удостоверение.

Отмечается, что полицейский получил удар по лицу, а задержать агрессивно настроенных украинцев помогли находившиеся неподалеку сотрудники правопорядка.