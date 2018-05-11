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МВД прокомментировало обвинение братьям Магомедовым
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    МВД прокомментировало обвинение братьям Магомедовым

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    МВД прокомментировало обвинение братьям Магомедовым

    Москва, 11 мая. Руководителю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Из фабулы обвинения следует, что лидером организации был Зиявудин Магомедов, а также отвечал в группе за экономическую часть, а его брат Артур брал на себя политическое и силовое прикрытие. Арутра Максидова следствие признало их ближайшим соратником.

    Также МВД вынесло обвинение главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

    Напомним, 30 марта были задержаны и впоследствии арестованы владельцы группы «Сумма», братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Следственный департамент МВД РФ заподозрил братьев Магомедовых в особо тяжких преступлениях, в том числе хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей.

    Автор: Екатерина Кухарева
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