Пучдемон предложил кандидата на пост главы Каталонии

Барселона, 11 мая. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выдвинул кандидата на пост председателя правительства. Им стал Ким Торран, который является депутатом парламентской коалиции «Вместе за Каталонию».

«Наша группа предлагает коллегу и депутата Кима Торру на пост председателя Женералитета», — отметил экс-лидер региона заявил у себя на странице в социальных сетях.

Первый тур голосования по предложенной политиком кандидатуре будет проведен парламентом Каталонии 12 мая. Второй, вероятно, состоится 14 мая. Такую информацию подтвердил спикер законодательного органа Роже Торрен, передает «Комсомольская правда».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает территориальную целостность Испании и считает референдум о независимости Каталонии внутренним делом этой страны