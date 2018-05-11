Социологи выяснили, как относятся жители ДНР к украинской власти

Донецк, 11 мая. Жители Донецкой народной республики чаще всего испытывают к украинской власти недоверие, ненависть и безразличие, показатели результаты опроса центра социологических исследований «Особый статус».

Социологи провели исследование, чтобы узнать, какие чувства испытывают жители ДНР к украинской власти.

«Сегодня отношение населения ДНР к украинской власти можно охарактеризовать так: недоверие (74%), ненависть (15%) и безразличие (11%)», — сообщили специалисты.

В «Особом статусе» подчеркнули, что наиболее высокий уровень недоверия в ДНР выявлен в отношении президента Украины Петра Порошенко (93%) и премьер-министра Владимира Гройсмана (92%).

Кроме того, более 80% респондентов заявили, что считают события в Киеве в 2014 году антиконституционным госпереворотом. Остальные затруднились ответить.

Ранее стало известно, что украинские силовики почти 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике за минувшую неделю.