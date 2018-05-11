Меню
Новороссия
Социологи выяснили, как относятся жители ДНР к украинской власти
Политика
Генсек НАТО приедет на встречу с Трампом в США
Следующая новость
Загрузка...

    Социологи выяснили, как относятся жители ДНР к украинской власти

    85

    Социологи выяснили, как относятся жители ДНР к украинской власти

    Донецк, 11 мая. Жители Донецкой народной республики чаще всего испытывают к украинской власти недоверие, ненависть и безразличие, показатели результаты опроса центра социологических исследований «Особый статус».

    Социологи провели исследование, чтобы узнать, какие чувства испытывают жители ДНР к украинской власти. 

    «Сегодня отношение населения ДНР к украинской власти можно охарактеризовать так: недоверие (74%), ненависть (15%) и безразличие (11%)», — сообщили специалисты.

    В «Особом статусе» подчеркнули, что наиболее высокий уровень недоверия в ДНР выявлен в отношении президента Украины Петра Порошенко (93%) и премьер-министра Владимира Гройсмана (92%).

    Социологи выяснили, как относятся жители ДНР к украинской власти

    Кроме того, более 80% респондентов заявили, что считают события в Киеве в 2014 году антиконституционным госпереворотом. Остальные затруднились ответить.

    Ранее стало известно, что украинские силовики почти 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике за минувшую неделю. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.