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Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
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    Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб

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    Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб

    Дамаск, 11 мая. Сирийские проправительственные силы отбили масштабную атаку террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    Минувшей ночью отряды боевиков атаковали позиции проправительственных сил Сирии в районе населенных пунктов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб. Боевики нанесли массированный минометный удар по позициям правительственных сил, после чего попытались прорвать линию обороны в районе населенных пунктов Кефрая и Эль-Фуа.

    Столкновения продолжались более шести часов подряд, однако террористам не удалось прорвать линию обороны проправительственных сил, после чего боевики были вынуждены отступить. В результате столкновений погиб один боец со стороны правительственных сил, еще двое получили ранения.

    Стоит отметить, что  после начала войны в Сирии населенные пункты Эль-Фуа и Кефрая оказались со всех сторон окружены боевиками. Несмотря на длительную осаду жители Эль-Фуа и Кефрая продолжают сохранять верность правительству Башара Асада.

    Автор: Алексей Громов
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