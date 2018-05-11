Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб

Дамаск, 11 мая. Сирийские проправительственные силы отбили масштабную атаку террористов в провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Минувшей ночью отряды боевиков атаковали позиции проправительственных сил Сирии в районе населенных пунктов Кефрая и Эль-Фуа в провинции Идлиб. Боевики нанесли массированный минометный удар по позициям правительственных сил, после чего попытались прорвать линию обороны в районе населенных пунктов Кефрая и Эль-Фуа.

Столкновения продолжались более шести часов подряд, однако террористам не удалось прорвать линию обороны проправительственных сил, после чего боевики были вынуждены отступить. В результате столкновений погиб один боец со стороны правительственных сил, еще двое получили ранения.

Стоит отметить, что после начала войны в Сирии населенные пункты Эль-Фуа и Кефрая оказались со всех сторон окружены боевиками. Несмотря на длительную осаду жители Эль-Фуа и Кефрая продолжают сохранять верность правительству Башара Асада.