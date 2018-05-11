«Без тротила, но с зеленкой и навозом»: в Госдуме предложили ответить украинским радикалам «умной ракетой»

Москва, 11 мая. Депутат Государственной думы России Олег Нилов в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что Россия слабо отреагировала на ситуацию, где украинские радикалы напали на главу Россотрудничества Константина Воробьева.

«Будь на месте наших руководителей Нетаньяху, ответ мог быть другим. «Умная ракета» прилетела бы в штаб этих правосеков (члены «Правого сектора»1, организация запрещена в РФ — прим. ФАН). Может быть, без тротила, но с зеленкой и с поросячьим навозом. Вот так надо отвечать», — заявил политик.

По его словам, такие люди понимают только силу, и увещевание нужно прекратить.

«Нужно по одному месту сначала зеленкой с навозом. Не поможет – продолжить дальше», — резюмировал Нилов.

Он также предложил оказать техническую помощь украинскому каналу «Интер», который подвергся нападениям националистов и проверке Нацсовета Украины по ТВ и РВ из-за того, что по телеканалу транслировался концерт в честь Дня Победы. По его мнению, каналу нужно оказать помощь, чтобы он мог вещать независимо от решение властей Украины.

«Если нужно спутниковые тарелки поставить с триколором, значит, таким образом решить. Правду не заткнуть», — подчеркнул он.

1 Организация запрещена на территории РФ.