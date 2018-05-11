Донбасс сегодня: ВСУ накрыли район Горловки из артиллерии, украинская армия несет потери

Донбасс, 11 мая. Горловский район ДНР под огнем артиллерии ВСУ. Армия Украины продолжает нести небоевые потери. Украинский волонтер рассказал об «ответном огне» киевских силовиков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Населенные пункты Донецкой народной республики на горловском и донецком направлениях оказывались 16 раз под огнем украинской артиллерии и минометов в минувшие сутки. Всего по территории восьми поселков было выпущено более 500 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа.

На горловском направлении солдаты Киева задействовали 122-мм и 100-мм артиллерию, пушки боевых машин и минометы калибром 120 мм. По позициям вооруженных сил ДНР на данном направлении было выпущено основное количество снарядов и мин. На донецком направлении несколько раз отработали 120-мм и 82-мм минометы, ВСУ периодически атаковали из гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской народной республик зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня украинской стороной. Обстреляны три населенных пункта ЛНР из 82-мм минометов и гранатометов, а также из вооружения бронетранспортеров.

Небоевые потери ВСУ

В связи с хаотичным минированием местности и ненадлежащей маркировкой с военнослужащими украинской армии продолжают случаться трагические инциденты. Так, разведка Луганской народной республики сообщает о произошедшем 7 мая подрыве патруля ВСУ в районе поселка Золотое.

Патрульные из состава 14-й механизированной бригады забрели на свои минные поля и подорвались. В результате трое бойцов ранены и направлены в госпиталь. Командование бригады об инциденте предпочло не докладывать «наверх».

Киевское командование наращивает ударную группировку

Командование украинских войск продолжает курс на обострение ситуации в зоне конфликта. Разведчиками ЛНР выявлена переброска на товарную ферму поселка Войтово вблизи линии соприкосновения целого арсенала вооружений и техники ВСУ.

Среди прочего отмечается прибытие гаубичной артиллерийской 122-мм батареи, десяти военных автомобилей и гаубиц Д-30 в расположение 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. По сути, происходит сокрытие дальнобойной артиллерии под крышей сельхозпредприятий, что ставит под удар мирных жителей окрестных поселков.

Как ВСУ «давали отпор оккупантам»

Украинский волонтер Юрий Мысягин продолжает радовать свою аудиторию победными историями со страниц социальной сети. На этот раз Мысягин рассказал о «жесткой ответке» бойцов 54-й бригады ВСУ на Светлодарской дуге, которые якобы отомстили «оккупантам» за ранение двоих украинских солдат в канун Дня Победы.

По информации волонтера, ВСУ нанесли удар по позициям ВС ДНР и «отправили в больницу и морг» двоих военнослужащих республиканской армии. При проверке данной информации в медучреждениях Горловки данные не подтверждаются. Но дело в другом.

Под видом «ответки» киевские силовики 54-й бригады нанесли удар по частному сектору жилого поселка Зайцево (район Горловки). В результате разрушили и повредили несколько домов мирных жителей. Кроме того, в пятницу, 11 мая, солдаты Киева продолжили обстрел поселка. Разрушены три дома и тяжелое ранение в шею получил мирный житель Зайцево. Немногим ранее около 12 часов дня в Докучаевске была ранена мирная жительница.

Видимо, это и есть те самые «оккупанты», которым положена «ответка» от бравых украинских вояк.