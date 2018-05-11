Звезды российского спорта рассказали ФАН об огромном вкладе Дмитрия Труненкова в развитие «Юнармии»

Издание «Советский спорт» опубликовало заметку под заголовком «Допинг-армия» на Красной площади. Кому это надо?». В ней говорится о том, что в параде Победы приняла участие «Юнармия», во главе которой шествовал Дмитрий Труненков — «тот самый бобслеист, который был лишен олимпийского золота за нарушение антидопинговых правил (употреблял станозолол), спортсмен, получивший от МОК пожизненную дисквалификацию, человек, так и не признавший своей вины».

Автор заметки либо был не в курсе (во что верится с трудом), либо умышленно проигнорировал тот факт, что все обвинения с Труненкова были сняты решением CAS в Швейцарии.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с российскими звездами спорта. Собеседники ФАН, все как один, отзываются о Дмитрии исключительно тепло и высоко оценивают его вклад в развитие «Юнармии».

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, начальник регионального отделения «Юнармии» Московской области

— Я знаю, как Дмитрий целыми днями занимается с ребятами-юнармейцами, отдает им всего себя, он сильный и добрый человек и является достойным примером для подрастающего поколения. Не думаю, что у кого-то есть право осуждать его, тем более используя для этого День Победы. Считаю, что это подло и, мягко говоря, неуместно.

Антон Голоцуцков, двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года, бронзовый призер Чемпионата мира 2009, трехкратный чемпион Европы:

— Я видел, как на Дмитрия реагируют дети-юнармейцы. Они обожают его! Не отпускают при случае от себя часами! Дима проводит постоянные тренировки с ними, ездит по всей стране с мастер-классами, вдохновляет молодых людей на занятия спортом и на то, чтобы достигать результатов. Какая цель у подобных публикаций? В деле Труненкова еще предстоит разбираться! По человеческим качествам и по преданности своему делу я не вижу никаких ограничений для того, чтобы Труненков вел за собой юнармейцев.

Анна Сивкова, олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах, 3-кратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы:

— Дмитрий Труненков — это человек, не только покоривший высоты Олимпа, но и человек с золотым характером, дипломатичный патриот своей страны и профессионал своего дела. 9 мая он возглавил колонну военно-патриотического движения «Юнармия», я считаю, что именно такие люди должны передавать знания и опыт молодому поколению. Дмитрий прошел тернистый путь в спорте и достиг максимальных высот — такой человек достоин уважения и подражания. Очень обидно за наших спортсменов, что допинговая история, инициированная в целях дискредитации российского олимпийского движения, достигла своей цели и обесценила олимпийский статус, а главное, весь тот огромный тяжелый труд, который проделали атлеты. Если молодое поколение будет брать пример с таких спортсменов как Дмитрий Труненков, то за будущее России можно не волноваться.

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», Лауреат премии ТЭФИ:

— Труненков — большой, сильный, требовательный и добрый! Настоящий руководитель «Юнармии»! Знаю Диму много лет, дружу с «Юнармией» и вижу реальную работу Труненкова. Как горят у мальчишек и девчонок глаза! Труненков своим отношением к делу служит большим примером для молодежи! С таким руководителем за «Юнармию» я спокоен!

Светлана Хоркина, 2-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, первый заместитель начальника ЦСКА:

— Дмитрий Труненков — это выдающийся спортсмен. Мы долго ждали золотой медали и ребята-бобслеисты завоевали эту медаль для нашей страны, для нового поколения, они стали кумирами для многих.

Это мы увидели и на Красной площади, когда коробка во главе с Дмитрием Труненковым промаршировала достойно, красиво!

Статья в «Советском спорте», она меня немножко обидела, потому что я из этой же касты, олимпийских чемпионов. Кроме того, насколько мне известно, CAS оправдал Дмитрия Труненкова, снял с него обвинения, но за этим надо следить,наверное, очень внимательно и профессионально.

Наши спортсмены и так испытывают давление средств массовой информации, идущее потоком грязи из разных стран. Очень надеюсь, что российские спортивные издания не будут добавлять негатива, а наоборот, поддержат.

Дмитрий Труненков сегодня со своей командой, большой армией друзей и коллег работает с молодежью, прививает патриотизм, умело обучает ребят различным навыкам, которые понадобятся им в жизни. Чтобы стать успешными людьми. Да, такими как он сам, Хоркина, Ишмуратова и многие наши коллеги-олимпийцы. Поэтому очень обидно за «Советский спорт», который недавно писал о нас и мы делали пресс-конференцию в рамках 95-летия ЦСКА. Уважаемые коллеги из «Советского спорта» очень вас прошу, чтобы эта обида Дмитрия Труненкова и его коллег была исчерпана.