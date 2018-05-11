«Удивительно, что Порошенко еще принимают в Европе»: украинский политолог прокомментировал встречу «нормандской тройки»

Киев, 11 мая. Украинский политолог Денис Денисов выразил удивление тому, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласились 10 мая встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

«Подобного рода визиты вызывают удивление тем, что Порошенко до сих пор принимают в европейских столицах. Можно было уже не раз убедиться в его недоговороспособности и отсутствии честности», – сказал эксперт, его слова приводит «ПолитНавигатор».

Денисов объяснил свою позицию тем, что переговоры с Петром Порошенко бессмысленны, об этом говорят принимаемые правительством законы. В частности, речь идет об украинском законе, предусматривающем реинтеграцию Донбасса.

Однако документ доказывает, что Киев не готов к мирному урегулированию кризиса. Эксперт также выразил недоумение из-за отсутствия у Запада какой бы то ни было реакции на шаги украинского правительства, которые только усугубляют ситуацию.

Урегулированием конфликта в Донбассе том числе занимается «нормандская четверка» — лидеры России, Франции, Германии и Украины. Однако встреча «нормандской тройки» — Меркель, Макрона и Порошенко вряд ли была результатовной: после переговоров руководители Франции и Германии даже отказались выйти на совместную пресс-конференцию. Украинский президент отвечал на вопросы журналистов в одиночестве.