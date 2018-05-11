«Ближневосточный арбитр»: политолог рассказал, кто может примирить Иран и Израиль

Если Израиль будет действовать «безрассудно», Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами.

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть, если же он поступит безрассудно, то мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу», — отметил он.

В минувший четверг ЦАХАЛ (армия обороны Израиля — прим. ФАН) сообщила, что ночью нанесла удары по десяткам военных целей, якобы принадлежащих иранским формированиям «Аль-Кудс» в Сирии. При этом представитель Тель-Авива заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии.

«Подобная риторика в принципе достаточно распространена на Ближнем Востоке. Да и сам Израиль не гнушается милитаристскими угрозами и воинствующими заявлениями. Однако в данном случае, поскольку Иран находится под колоссальным международным давлением, Израиль атакует его вместе со своим союзником США, я думаю, что ничего кроме агрессивной риторики от Тегерана ждать не приходится. В Иране прекрасно понимают, что его пытаются загнать в угол и принудить к абсолютной, безоговорочной капитуляции. Поэтому Израиль не гнушается называть Иран продолжением гитлеровской Германии и фашистским государством. Я допускаю, что стороны действительно могут перейти к открытой конфронтации, но на территории САР», — пояснил ситуацию независимый политический аналитик Александр Асафов.

По мнению собеседника ФАН, такие авторы ближневосточной политики, как Россия и Турция, просто обязаны вмешаться и не допустить открытой войны между странами. Однако только у Москвы достаточно сил и влияния в регионе, которые могут ей позволить усадить представителей Тегерана и Тель-Авива за стол переговоров.

«Мир меняется, и поэтому современную политику сложно измерять привычными лекалами XX века. За последние несколько лет мы видели столько исключений в мировом политическом процессе, что сейчас возможны любые варианты развития событий. Но, безусловно, от России зависит очень много, и, учитывая участие Москвы в общих с Ираном политических процессах по урегулированию конфликта в Сирии, а также учитывая недавний визит премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Москву, Россия как раз и может стать тем посредником, которого послушают обе стороны. Такое раньше уже было, СССР уже выступал в роли ближневосточного арбитра, и теперь, видимо, России придется также принять эту роль», — заключил политолог.

В ночь на вторник Израиль нанес ракетные удары по позициям проправительственных иранских сил в районе города Аль-Баас. После ответного пуска проиранских подразделений Израиль начал второй круг обстрелов. Сирийским ПВО удалось сбить десятки израильских ракет, однако в результате атаки несколько мирных жителей все же получили ранения. В настоящее время поступают сообщения о новых массированных пусках по территории САР со стороны Голанских высот.