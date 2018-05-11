Разведка ДНР узнала, как ВСУ решили сэкономить на офицерах

Донецк, 11 мая. Украинская армия намерена в ближайшее время заменить всех младших офицеров сержантами. Об этом в пятницу заявил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

Таким образом, полагает он, Киев пытается сократить расходы на содержание армии и приблизить вооруженные силы к стандартам НАТО.

«Основной упор делается на замену офицерских должностей командиров взводов на сержантские. Мы с интересом наблюдаем, как сержант за три дня сборов получит знания, которые офицер в военном вузе получает в течение 4-5 лет», — отметил Басурин.

По словам представителя оперативного командования ДНР, с 3 по 6 июня Украина проведет курсы повышения квалификации среди сержантов-контрактников, которые по завершению обучения сразу получат должность командира взвода.

Напомним, что Украина отказалась от своего внеблокового статуса и взяла курс на присоединение к НАТО еще в 2014, когда в стране произошел государственный переворот. Тем не менее, Североатлантический альянс пока не спешит принимать в свои ряды нового члена.