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Разведка ДНР узнала, как ВСУ решили сэкономить на офицерах
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    Разведка ДНР узнала, как ВСУ решили сэкономить на офицерах

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    Разведка ДНР узнала, как ВСУ решили сэкономить на офицерах

    Донецк, 11 мая. Украинская армия намерена в ближайшее время заменить всех младших офицеров сержантами. Об этом в пятницу заявил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

    Таким образом, полагает он, Киев пытается сократить расходы на содержание армии и приблизить вооруженные силы к стандартам НАТО.

    «Основной упор делается на замену офицерских должностей командиров взводов на сержантские. Мы с интересом наблюдаем, как сержант за три дня сборов получит знания, которые офицер в военном вузе получает в течение 4-5 лет», — отметил Басурин.

    По словам представителя оперативного командования ДНР, с 3 по 6 июня Украина проведет курсы повышения квалификации среди сержантов-контрактников, которые по завершению обучения сразу получат должность командира взвода.

    Напомним, что Украина отказалась от своего внеблокового статуса и взяла курс на присоединение к НАТО еще в 2014, когда в стране произошел государственный переворот. Тем не менее, Североатлантический альянс пока не спешит принимать в свои ряды нового члена.

    Автор: Антон Соколов
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