Лицемерно, лукаво, лживо: эксперты отреагировали на удар Израиля по сирийскому «Панцирю»

Причин, по которым Израилю удалось в ночь с 10 на 11 мая 2018 года уничтожить сирийский комплекс «Панцирь-С1», может быть несколько, объяснили эксперты в интервью Федеральному агентству новостей.

Это могла быть как оплошность экипажа, так и использование израильтянами ракеты, которую данный комплекс в принципе не может сбить. Кроме того, не исключены как использование беспилотников, так и наличие на сирийской территории израильских диверсионных групп, передававших информацию о дислокации ЗРПК. Эти выводы специалисты делают на основе видео удара, выложенного в интернет военными Армии обороны Израиля.

Этот «Панцирь» был в небоевом положении

«Судя по видео, «Панцирь», скорее всего, стоит на взлетно-посадочной полосе в небоевом положении, пояснил ФАН военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Модуль, который должен работать, — не работает. Даже не развернута РЛС — станция обнаружения цели. То есть «Панцирь» прибыл на аэродром, и его уничтожили как цель, которая, оказывается, была не в боевом режиме работы».

По мнению эксперта, на кадрах хорошо видно, насколько беспечно ведет себя персонал. «Они просто стоят в сторонке. Приехала машина, поставили, и был нанесен удар», — делится впечатлением от видео Леонков.

Если бы это было в зоне боевых действий, то это была бы серьезная оплошность, рассуждает эксперт. А так это, скорее всего, коварство со стороны Израиля, который воспользовался ситуацией, полагает он: ведь в этой зоне не предполагалось нанесения боевого удара:

«Если бы «Панцирь» был в зоне боевых действий в рабочем состоянии, то возможно, что этого [поражения] и не удалось бы осуществить».

Вместе с тем, по мнению Леонкова, пока не очень понятно, что именно поразило «Панцирь». Была ли это крылатая ракета или это был беспилотник, который по сути является летающим снарядом. «Надо разбираться. И уже потом делать вывод — мог бы «Панцирь» сбить это или нет», — отметил собеседник ФАН.

Сирийский ЗРПК не мог поразить эту ракету

В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен: чтобы понять суть произошедшего, нужно учесть несколько принципиальных моментов.

«Российский зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь» уже давно поставлен на вооружение сирийской армии. Таких комплексов у сирийцев примерно сорок штук, — рассказал Баранец. — Они дислоцируются в разных регионах Сирии для того, чтобы прикрывать сирийское небо от воздушного нападения. Один из таких комплексов стоял в 25 км от Голанских высот, в районе населенного пункта Хан-Арнаба, то есть фактически у израильской границы».

Эксперт уверен, что «хотя израильтяне говорят, что это был ответ на сирийский удар по высотам, все это — лицемерно, лукаво и лживо. Этот комплекс предназначен прежде всего для отражения ракетных ударов с воздуха. Уже само слово «зенитный» в названии говорит об этом. Хотя этот комплекс, конечно, может также уничтожать наземные цели, но не за 25 км! Вот здесь и разоблачается вся израильская ложь!»

Анализируя видео, эксперт обратил внимание на то, что на опубликованных кадрах мы видим «Панцирь» и бегущего к нему военнослужащего сирийской армии — скорее всего, это офицер, потому что рядовые солдаты в таких комплексах не сидят. Когда он уже находится у установки, туда прилетает израильская ракета.

«Так что же на самом деле произошло? Возникает вопрос: а чем именно уничтожен «Панцирь». Израильтяне утверждают, что они били ракетой «Спайк».

Эта ракета стреляет из закрытых позиций. Она также известна под названием «Тамус» и предназначена для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, инженерных сооружений, надводных целей и личного состава противника. Ее эффективный радиус действия — до 25 км.

Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, сирийцы совершили грубейшую тактическую ошибку, выставив «Панцирь» на расстояние выстрела ракеты «Спайк». Фактически, они подставились под эту ракету. А во-вторых, совершенно очевидно, что комплекс не был готов к отражению даже такого вида ракетной атаки.

«Экипажа попросту не было внутри в этот момент! При внезапном подлете ракеты комплекс не смог отразить атаку», — констатировал Баранец.

Израильская ракета получала стороннее целеуказание

Кроме того, не стоит забывать и то, что сирийский комплекс попросту не приспособлен для защиты от таких ракет.

«Это, по сути, противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов. А «Панцирь» оптимизирован для работы по воздушным целям, а не по противотанковым ракетам!» — объяснил собеседник ФАН.

Вместе с тем, «человеческий фактор также мог сыграть свою роль, то есть неподготовленность экипажа».

Есть также вероятность того, что израильтяне били из своих самоходных артиллерийских установок, оснащенных ракетой «Спайк». Учитывая расстояние, израильская самоходка вполне могла накрыть сирийский комплекс.

«Надо было выбирать позицию дальше от контролируемых Израилем Голанских высот!» — полагает Баранец.

Также, по мнению обозревателя КП, не стоит забывать и о том, что для поражения цели за пределами прямой видимости «Спайк» должна использовать стороннее целеуказание. То есть информацию о местоположении «Панциря» могли передать разведывательные группы, в связи с чем можно предположить, что на территории Сирии действовали израильские наводчики либо БПЛА. Подобная ракета может наводиться на цель самостоятельно или по командам оператора — в последнем случае используются видеосистема, что и подтверждают выложенные кадры.

В беседе с ФАН Виктор Баранец также призвал учитывать политический аспект ситуации.

Сирийский «Панцирь» находился на своей законной территории и по Голанским высотам не стрелял, напомнил он. Он охранял сирийское воздушное пространство. Он не вел боевых действий, не стрелял по израильской территории, что в очередной раз подчеркивает лицемерную агрессивную суть Израиля.

«Тель-Авив просто нарывается на войну! И скорее всего, он ее получит. Тем более что Иран тоже очень зол на Израиль. Я думаю, вскоре вполне может сформироваться сирийско-иранская коалиция, которой, естественно негласно, будет помогать Россия», — прогнозирует военный эксперт.

Напомним, что со времен Шестидневной войны 1967 года Израиль и Сирия де-юре находятся в состоянии войны. В 1981 году решением Кнессета Голанские высоты были в одностороннем порядке объявлены территорией Израиля, однако это решение не было признано Совбезом ООН.