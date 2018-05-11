«Прогресс гарантирован»: эксперт оценил усиление сотрудничества России и Мадагаскара

Москва, 11 мая. Специалист по Южной Африке Александр Зданевич заявил, что на данный момент сложилась оптимальная ситуация для возвращения российских интересов на африканский континент. Он отметил, что Россия может получить контракты на обновления порта в Туамасины в Мадагаскаре.

По его словам, контракты на обновление порта Туамасины будут выгодны и для России, и для Мадагаскара.

«Если у нас пока в силу географических и других особенностей пока не получается прийти с проектами в порты топ-5 Африки, такие как Момбаса, то начать «осваивать» регион можно с Мадагаскара», — заявил эксперт.

По его словам, российские компании ищут возможности попасть в Африку, и цель российской власти – обеспечить их в этом, сообщает «Экономика сегодня».

Российские специалисты хотят принимать участие в обновлении порта Туамасины, подчеркнул Зданевич. Мадагаскар, в свою очередь, на реализацию данного проекта уже задействовал 650 миллионов долларов. На данный момент это современный перевалочный пункт, однако власти Мадагаскара планируют усовершенствовать его, что позволит стране увеличить роль в перевозках не только по Тропической Африке, но и в торговле с другими континентами.

Эксперт уверен, что любые начинания в плане присутствия в Африке – это позитивны, «а Мадагаскар – государство, которое сложно не заметить».

«[Мадагаскар], похоже, сейчас проходит очередной виток стремления к обновлению. Наиболее успешно сейчас на континенте реализуются атомные проекты России – вслед за ними, конечно, должны пойти торговые», — отметил Зданевич.

Эксперт отметил, что, если Россия хочет развивать свою экономику, то Африка способна предоставить огромные возможности, и обновление портов лишь одно из нескольких направлений.