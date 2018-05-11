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Сирия: штурм позиций боевиков ИГ в лагере Ярмук под Дамаском попал на видео
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    Сирия: штурм позиций боевиков ИГ в лагере Ярмук под Дамаском попал на видео

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    Сирия: штурм позиций боевиков ИГ в лагере Ярмук под Дамаском попал на видео

    Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают штурм последних рубежей обороны террористов в лагере Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    Агентство опубликовало видео, на котором запечатлен штурм позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). На кадрах можно увидеть работу артиллерии Сирийской арабской армии, а также действия штурмовых подразделений.

    В конце прошлой недели сирийской армии удалось прорвать оборону боевиков ИГ, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук. САА продвинулись в районе Хаджар аль-Асвад с восточного фланга, в то время как подразделения Республиканской гвардии, вошли в центр района с северного направления.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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