Сирия: штурм позиций боевиков ИГ в лагере Ярмук под Дамаском попал на видео

Дамаск, 11 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают штурм последних рубежей обороны террористов в лагере Ярмук на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

Агентство опубликовало видео, на котором запечатлен штурм позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). На кадрах можно увидеть работу артиллерии Сирийской арабской армии, а также действия штурмовых подразделений.

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В конце прошлой недели сирийской армии удалось прорвать оборону боевиков ИГ, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук. САА продвинулись в районе Хаджар аль-Асвад с восточного фланга, в то время как подразделения Республиканской гвардии, вошли в центр района с северного направления.

1 Организация запрещена на территории РФ.