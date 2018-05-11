Меню
Новороссия
Луганск призвал ОБСЕ отреагировать на гибель бойца ЛНР при обстрелах со стороны ВСУ
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Луганск призвал ОБСЕ отреагировать на гибель бойца ЛНР при обстрелах со стороны ВСУ

    51

    Луганск призвал ОБСЕ отреагировать на гибель бойца ЛНР при обстрелах со стороны ВСУ

    Луганск, 11 мая. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое со стороны ВСУ, сообщили в представительстве республики в СЦКК. 

    ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Нижнее Лозовое. Под огнем киевских силовиков погиб военнослужащий ЛНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Известно, что украинские солдаты применили крупнокалиберные минометы.

    Луганск призвал миссию ОБСЕ и Контактную группу в Минске жестко отреагировать на инцидент и другие преступления Киева. Ранее полпред ЛНР в Минске Владислав Дейнего напомнил, что Киев уже полтора года саботирует разведение сил у Станицы Луганской.

    Автор: Дарья Фролова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.