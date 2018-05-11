Луганск призвал ОБСЕ отреагировать на гибель бойца ЛНР при обстрелах со стороны ВСУ

Луганск, 11 мая. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое со стороны ВСУ, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

ВСУ в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Нижнее Лозовое. Под огнем киевских силовиков погиб военнослужащий ЛНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Известно, что украинские солдаты применили крупнокалиберные минометы.

Луганск призвал миссию ОБСЕ и Контактную группу в Минске жестко отреагировать на инцидент и другие преступления Киева. Ранее полпред ЛНР в Минске Владислав Дейнего напомнил, что Киев уже полтора года саботирует разведение сил у Станицы Луганской.