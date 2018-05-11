РФПЛ выбрала место проведения матча за Суперкубок

Москва, 11 мая. Поединок за Суперкубок России-2018 по футболу состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

По его словам, арена «Нижний Новгород», на которой совсем скоро пройдут поединки чемпионата мира по футболу, идеально подходит для матча за Суперкубок.

«27 июля в Нижнем Новгороде Суперкубок пройдет. Очень удобная доставка болельщиков в этот город. Решение правильное, стадион очень хороший», — отметил Прядкин.

Напомним, в матче за Суперкубок России встречаются победитель премьер-лиги и национального кубка. В этом году — это московский «Локомотив», досрочно завоевавший золотые медали чемпионата, и клуб «Тосно» из Ленинградской области, сенсационно выигравший Кубок России.

Отметим, арена «Нижний Новгород» — один из стадионов, построенных в преддверии чемпионата мира по футболу в РФ. Тестовый матч на арене, вмещающей 45 тысяч зрителей, прошел 15 апреля.