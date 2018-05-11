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Грязь высохнет и отвалится: политолог назвал глупостью идею Рады отменить День Победы на Украине
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    Грязь высохнет и отвалится: политолог назвал глупостью идею Рады отменить День Победы на Украине

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    Политолог назвал глупостью предложение Рады отменить День Победы на Украине

    На Украине предложили отменить празднование Дня Победы 9 мая, соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду.

    «Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — говорится в пояснительной записке к проекту, который внес в парламент народный депутат Андрей Денисенко.

    Денисенко считает, что принятие законопроекта поможет предотвратить общественные конфликты, «установить историческую справедливость» и будет способствовать «восстановлению национальной идентичности народа Украины».

    Политолог и публицист Андрей Ваджра в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что даже если инициатива и будет принята, для простых украинцев ничего не изменится.

    «Народ в своей подавляющей массе игнорирует все нововведения и как праздновал День Победы ранее, так и будет продолжать это делать. Народ Украины празднует День Победы, и с каждым годом все больше людей принимают участие в акции «Бессмертный полк». Это глупо со стороны украинских властей навязывать людям то, чего они не хотят», — указывает эксперт.

    Политолог назвал глупостью предложение Рады отменить День Победы на Украине

    Он также отметил, что попытки украинских властей навязать гражданскому населению идеи национализма абсолютно непродуктивны.

    «Достаточно взглянуть на рейтинги канала «Интер», который показал на 9 мая праздничный концерт. Рейтинги просто зашкаливали. Основная масса населения хочет праздновать День Победы, она хочет праздновать те праздники, к которым она привыкла и которые она понимает. На Украине нет ни одной семьи, хотя бы один член которой не погиб во время Великой Отечественной войны. И память об этом никуда не денется. А «европейские» праздники для граждан не имеют никакой ценности. Это как грязь, которая высохнет и отвалится», — говорит Андрей Ваджра.

    После того, как рухнет действующий украинский политический режим, продолжает собеседник агентства, начнется отказ от «европейских» ценностей не только на личном, но и на официальном уровне.

    Напомним, телеканал «Интер» показал прямую трансляцию праздничного концерта «Победа. Одна на всех», несмотря на угрозы украинских радикалов. Киевские телеведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле о событиях 1941-1945 годов говорили как о Великой Отечественной войне, а не использовали термин «Вторая Мировая», на котором настаивает официальный Киев.

    Автор: Михаил Блинов
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