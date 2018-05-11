Грязь высохнет и отвалится: политолог назвал глупостью идею Рады отменить День Победы на Украине

На Украине предложили отменить празднование Дня Победы 9 мая, соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду.

«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — говорится в пояснительной записке к проекту, который внес в парламент народный депутат Андрей Денисенко.

Денисенко считает, что принятие законопроекта поможет предотвратить общественные конфликты, «установить историческую справедливость» и будет способствовать «восстановлению национальной идентичности народа Украины».

Политолог и публицист Андрей Ваджра в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что даже если инициатива и будет принята, для простых украинцев ничего не изменится.

«Народ в своей подавляющей массе игнорирует все нововведения и как праздновал День Победы ранее, так и будет продолжать это делать. Народ Украины празднует День Победы, и с каждым годом все больше людей принимают участие в акции «Бессмертный полк». Это глупо со стороны украинских властей навязывать людям то, чего они не хотят», — указывает эксперт.

Он также отметил, что попытки украинских властей навязать гражданскому населению идеи национализма абсолютно непродуктивны.

«Достаточно взглянуть на рейтинги канала «Интер», который показал на 9 мая праздничный концерт. Рейтинги просто зашкаливали. Основная масса населения хочет праздновать День Победы, она хочет праздновать те праздники, к которым она привыкла и которые она понимает. На Украине нет ни одной семьи, хотя бы один член которой не погиб во время Великой Отечественной войны. И память об этом никуда не денется. А «европейские» праздники для граждан не имеют никакой ценности. Это как грязь, которая высохнет и отвалится», — говорит Андрей Ваджра.

После того, как рухнет действующий украинский политический режим, продолжает собеседник агентства, начнется отказ от «европейских» ценностей не только на личном, но и на официальном уровне.

Напомним, телеканал «Интер» показал прямую трансляцию праздничного концерта «Победа. Одна на всех», несмотря на угрозы украинских радикалов. Киевские телеведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле о событиях 1941-1945 годов говорили как о Великой Отечественной войне, а не использовали термин «Вторая Мировая», на котором настаивает официальный Киев.