Меркель пообещала Пашиняну помощь в модернизации Армении

Ереван, 11 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила премьер-министра Армении Николу Пашиняна в том, что Берлин окажет Еревану полную поддержку в процессе модернизации республики. Об этом говорится в поздравительном послании, направленном Меркель.

«Как надежный партнер, Германия продолжит содействие Армении в процессе модернизации и реформирования страны и приложит усилия для углубления двусторонних дружественных связей, а также мирного развития региона», — приводит пресс-служба правительства Армении текст обращения немецкого канцлера.

Напомним, 8 мая лидер оппозиции Никол Пашинян был избран на должность премьер-министра Армении большинством голосов депутатов. В апреле он объявил, что в стране началась «бархатная революция».

Ранее стало известно, что именно Пашинян, а не президент Армении Саркисян представит страну на саммите Евразийского экономического совета в Сочи.