Меню
Весь мир
Меркель пообещала Пашиняну помощь в модернизации Армении
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Меркель пообещала Пашиняну помощь в модернизации Армении

    41

    Меркель пообещала Пашиняну помощь в модернизации Армении

    Ереван, 11 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила премьер-министра Армении Николу Пашиняна в том, что Берлин окажет Еревану полную поддержку в процессе модернизации республики. Об этом говорится в поздравительном послании, направленном Меркель.

    «Как надежный партнер, Германия продолжит содействие Армении в процессе модернизации и реформирования страны и приложит усилия для углубления двусторонних дружественных связей, а также мирного развития региона», — приводит пресс-служба правительства Армении текст обращения немецкого канцлера. 

    Напомним, 8 мая лидер оппозиции Никол Пашинян был избран на должность премьер-министра Армении большинством голосов депутатов. В апреле он объявил, что в стране началась «бархатная революция».  

    Ранее стало известно, что именно Пашинян, а не президент Армении Саркисян представит страну на саммите Евразийского экономического совета в Сочи. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.