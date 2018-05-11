Сирия: САА впервые с 2011 года полностью контролирует южные районы провинции Дамаск

Дамаск, 11 мая. Впервые с 2011 года южные районы провинции Дамаск находятся под полным контролем подразделений Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, накануне из городов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм была эвакуирована последняя партия боевиков со своими семьями. Боевики и члены их семей были переправлены в провинцию Хама на 15 автобусах.

Всего за время эвакуации южные районы Дамаска покинули 8,4 тысячи боевиков со своими семьями. В настоящее время практически вся территория провинции Дамаск находится под контролем правительственных сил. Единственными очагами сопротивления остаются районы Хаджар аль-Асвад и Ярмук на юге Дамаска, которые удерживают боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.