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Сирия: САА впервые с 2011 года полностью контролирует южные районы провинции Дамаск
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    Сирия: САА впервые с 2011 года полностью контролирует южные районы провинции Дамаск

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    Сирия: САА впервые с 2011 года полностью контролирует южные районы провинции Дамаск

    Дамаск, 11 мая. Впервые с 2011 года южные районы провинции Дамаск находятся под полным контролем подразделений Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

    По данным телеканала, накануне из городов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм была эвакуирована последняя партия боевиков со своими семьями. Боевики и члены их семей были переправлены в провинцию Хама на 15 автобусах.

    Всего за время эвакуации южные районы Дамаска покинули 8,4 тысячи боевиков со своими семьями. В настоящее время практически вся территория провинции Дамаск находится под контролем правительственных сил. Единственными очагами сопротивления остаются районы Хаджар аль-Асвад и Ярмук на юге Дамаска, которые удерживают боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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