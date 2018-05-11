Опасные вирусы обошли защиту Google Play

Вашингтон, 11 мая. Хакеры научились обходить защиту Google Play, повторно загружая в магазин приложений программы, которые уже были удалены из-за заражения вирусами.

По словам специалистов, мошенники вернули в Google Play как минимум семь приложений, официально признанных зараженными, оставив прежним код вредоносного программного обеспечения.

Хакерами были изменены названия и издатели, что позволило им получить доступ к гаджету посредством маскировки под диктофоны для записи звонков, калькуляторы и другие приложения, функции которых они не выполняют. После установки такие вредоносные приложения некоторое время не активны, чтобы не быть обнаруженными антивирусом, а затем меняют иконки на логотип Google Play.

Установившие такие приложения пользователи видят рекламные объявления, завлекающие их обманным путем на конкурсы, что, в свою очередь, приносит прибыль хакерам, пишет «ФедералПресс».

Разработчики Google Play повторно удалили зараженные приложения из магазина, но остается неизвестным количество пользователей, чьи гаджеты подверглись заражению.

Ранее специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили вирусы, установленные в смартфоны еще на этапе производства. Подобные проблемы были найдены в 45 моделях смартфонов на базе Android.