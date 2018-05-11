«И американцам приятно»: Олейник высмеял заявление генпрокурора Украины об оружии для Савченко
Депутата Верховной рады Надежду Савченко для совершения теракта снабжали оружием «российские полковники». Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам-прикрытиям, по их должностным званиям и так далее», — утверждает глава надзорного ведомства.
Как отмечает политик Владимир Олейник, относиться серьезно к словам украинских силовиков и чиновников уже стало невозможным. В интервью Федеральному агентству новостей Олейник шутит: конечно, здесь не обошлось без длинной руки Кремля.
«И властям Украины, и властям Соединенных Штатов давно известно, что самая длинная в мире — это рука Кремля. Если речь идет о Савченко, госперевороте или покушении, как же здесь обойтись без российских полковников и генералов? Найдут! Луценко не говорит фамилии, он выдает нам только фейки. Знаете, генпрокурор без высшего образования — трагедия для общества. Особенно для украинского. Прокурор не может так относиться к подозреваемому, он должен обеспечивать исполнение закона. А здесь прокурор работает на политику. И, конечно, американцам приятно: есть и русский след, и русский полковник, который сто процентов передал оружие».
Также Олейник отметил: о том, что ей дарили оружие, Савченко не раз заявляла сама.
«Савченко много раз говорила о том, что ей подарил оружие Парубий. Председатель украинского парламента. Только вот он не имеет права его дарить. Это могут делать президент, главы СБУ, МВД и минобороны. Отсюда вывод: он ей отдал оружие из старых запасов, которое осталось еще с майдана. Я считаю, про них говорить даже смысла нет. Мы тут с вами обсуждаем, а они уйдут ведь. Придут другие. Нам не надо принимать за чистую монету эти идиотские заявления. На мой взгляд, последние 4 года к обсуждению украинских вопросов следует привлекать не только политиков, но и психиатров. Чтобы они всей этой братии на месте поставили диагноз. Ну мы же с вами не обсуждаем заявления тех, кто лечится в шестой палате. А там ведь не только генпрокуроры — Наполеоны есть!».
О том, что российская сторона якобы причастна к поставкам оружия для Савченко, Луценко заявил, выступая в Национальном университете «Острожская академия». Также украинский генпрокурор отметил, что страна сейчас живет в эпоху трех войн: на Донбассе, с коррупцией и «против украинского патернализма».
Напомним, депутата Верховной рады Надежду Савченко подозревают в покушении на убийство президента Петра Порошенко, организации государственного переворота и подготовке теракта. С середины марта она находится под стражей. Свою вину Савченко не признает. В знак протеста народный депутат объявила голодовку.