Премьер Молдавии настроился на улучшение отношений с Россией

Кишинев, 11 мая. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что отношения Кишинева с Москвой ухудшились, но это можно исправить при правильном подходе. Политик также констатировал, что в настоящее время молдаво-российские отношения переживают сложный период.

«Мы прагматично смотрим на вещи и понимаем важность рынка России и СНГ, — сказал он во время представления парламенту годового отчета правительства. — Я полагаю, что наш правильный подход к отношениям с Россией приведет к улучшению экономических отношений».

По словам Филипа, потенциал двусторонних отношений с РФ демонстрирует то, что даже в нынешних условиях молдавская сторона констатирует рост объема товарооборота.

Напомним, ранее президент республики Игорь Додон заявил, что большинство граждан Молдавии считают Россию стратегическим партнером.