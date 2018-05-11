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Премьер Молдавии настроился на улучшение отношений с Россией
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    Премьер Молдавии настроился на улучшение отношений с Россией

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    Премьер Молдавии настроился на улучшение отношений с Россией

    Кишинев, 11 мая. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что отношения Кишинева с Москвой ухудшились, но это можно исправить при правильном подходе. Политик также констатировал, что в настоящее время молдаво-российские отношения переживают сложный период.

    «Мы прагматично смотрим на вещи и понимаем важность рынка России и СНГ, — сказал он во время представления парламенту годового отчета правительства. — Я полагаю, что наш правильный подход к отношениям с Россией приведет к улучшению экономических отношений».

    По словам Филипа, потенциал двусторонних отношений с РФ демонстрирует то, что даже в нынешних условиях молдавская сторона констатирует рост объема товарооборота.

    Напомним, ранее президент республики Игорь Додон заявил, что большинство граждан Молдавии считают Россию стратегическим партнером

    Автор: Тимур Румянцев
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