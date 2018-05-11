Сенатор от Крыма пригласил парламентариев Кубы посетить полуостров

Симферополь, 11 мая. Сенатор от Крыма Сергей Цеков пригласил кубинских парламентариев посетить российский полуостров, сообщает пресс-служба.

Сергей Цеков в составе делегации РФ посетил Кубу. Здесь парламентарии встретились с главой комитета по международным делам кубинского парламента Йоландой Феррерой Гомез. Известно, что сенатор от Крыма пригласил коллег из Кубы посетить республику.

На переговорах стороны обсуждали гуманитарное сотрудничество, формирование информационного пространства между двумя странами, укрепление экономического взаимодействия по линии энергетики, транспорта, туризма и ВПК.

Стороны рассмотрели возможность поездок кубинских детей в крымский лагерь «Артек». Напомним, что Куба вошла в число стран, которые официально признали Крым российским субъектом.