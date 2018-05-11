Меню
Весь мир
Сенатор от Крыма пригласил парламентариев Кубы посетить полуостров
Новости Сирии
Сирия: проправительственные силы отбили масштабную атаку боевиков в провинции Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Сенатор от Крыма пригласил парламентариев Кубы посетить полуостров

    35

    Сенатор от Крыма пригласил парламентариев Кубы посетить полуостров

    Симферополь, 11 мая. Сенатор от Крыма Сергей Цеков пригласил кубинских парламентариев посетить российский полуостров, сообщает пресс-служба.

    Сергей Цеков в составе делегации РФ посетил Кубу. Здесь парламентарии встретились с главой комитета по международным делам кубинского парламента Йоландой Феррерой Гомез. Известно, что сенатор от Крыма пригласил коллег из Кубы посетить республику.

    На переговорах стороны обсуждали гуманитарное сотрудничество, формирование информационного пространства между двумя странами, укрепление экономического взаимодействия по линии энергетики, транспорта, туризма и ВПК.

    Стороны рассмотрели возможность поездок кубинских детей в крымский лагерь «Артек». Напомним, что Куба вошла в число стран, которые официально признали Крым российским субъектом.

    Сенатор от Крыма пригласил парламентариев Кубы посетить полуостров

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.